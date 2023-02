Digitalminister Volker Wissing spricht bei SAP über ChatGPT

Digitalminister Volker Wissing (FDP) hat hervorgehoben, dass die zunehmende Digitalisierung in Europa mit Datenschutz und Sicherheitsregeln einhergehen muss. „Für die Chinesen gilt: Die Quantität der Daten ist alles. Für uns muss die Qualität der Daten die Grundlage sein“, sagte Wissing, als er am Freitagnachmittag den Softwarekonzern SAP in Walldorf besuchte. Er ging besonders auf die

...