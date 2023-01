SV Waldhof Mannheim gewinnt beim FC Viktoria Köln

Köln/Mannheim. Mit dem Rückenwind des ersten Auswärtserfolgs gegen Duisburg hat der SV Waldhof Mannheim nun auch in Köln drei Punkte eingefahren. Der Drittligist aus Mannheim gewann 4:1 (2:0) gegen den FC Viktoria Köln. Bereits in der 5. Spielminute gingen die Mannheimer durch Fridolin Wagner nach einer Ecke in Führung. Adrien Lebeau erhöhte in der 23. Minute aus Sicht des SVW auf 2:0.

In der zweiten Halbzeit traf zunächst Dominik Martinovic (61. Spielminute) für den SVW, bevor Simon Stehle in der 80. Spielminute auf 3:1 verkürzte. In der 90. Minute war es dann Adrian Małachowski, der den Schlusstreffer zum 4:1 erzielte.