Waldhof fährt befreit zur sieglosen Viktoria

Mannheim. Der erste Auswärtssieg des SV Waldhof in dieser Saison wirkte nach - und nach acht vergeblichen Anläufen muss das auch nicht verwundern. Entsprechend gelöst war die Stimmung beim Mannheimer Drittligisten in der vergangenen Trainingswoche, wie auch Trainer Christian Neidhart bestätigt. „Wir sind alle froh, dass wir diese Last einmal ablegen konnten und nicht mehr weiter über dieses

...