Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball SV Waldhof Mannheim besiegt den Auswärtsfluch

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat es geschafft. Mit dem 3:1-Erfolg in Duisburg gelang dem SVW der erste dreifache Punktgewinn in der Fremde in dieser Saison. Ein Debütant traf dabei direkt zum Einstand