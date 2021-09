Ex-Uerdinger Mike Feigenspan spielt beim SV Waldhof vor

Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof testet seit Montag den erfahrenen Drittliga-Angreifer Mike Feigenspan (26) im Training. Der zurzeit vereinslose Kasseler – eher ein Mann für die Flügel als ein klassischer Mittelstürmer – könnte eine weitere Verstärkung für die Mannheimer Offensive werden. In der vergangenen Saison spielte Feigenspan beim KFC Uerdingen, für den er beim 1:1 am letzten Spieltag am 22. Mai mit seinem Tor zum 1:0 im Carl-Benz-Stadion einen entscheidenden Beitrag zum sportlichen Klassenerhalt leistete – die Krefelder bekamen letztlich aber keine Lizenz und stiegen dennoch in die Regionalliga ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dem Namen Feigenspan hat sich Waldhofs Sportlicher Leiter Jochen Kientz nach Informationen dieser Redaktion schon vor einem Jahr intensiver beschäftigt, damals wechselte der Nordhesse allerdings von Eintracht Braunschweig nach Uerdingen. Ob beide Parteien im zweiten Anlauf zusammenkommen? Feigenspan hat in 75 Drittliga-Partien elf Tore erzielt und weitere acht Treffer vorbereitet. Er soll zunächst bis Ende der Woche in Mannheim mittrainieren. Auch Ex-Waldhof-Stürmer Mounir Bouziane (30) hält sich momentan am Alsenweg fit. alex