SV Waldhof: Keine blau-schwarze Massenpilgerung auf den Betzenberg

Mannheim/Kaiserslautern. Mannheim/Kaiserslautern. Als sich die Wege des SV Waldhof und des 1. FC Kaiserslautern vor zwei Jahren zum ersten Mal nach fast zwei Jahrzehnten wieder kreuzten, herrschte auf dem Betzenberg prickelnde Bundesliga-Atmosphäre. 36 766 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion sahen am 1. September 2019 ein 1:1-Unentschieden der beiden Erzrivalen, beim Rückspiel am 29. Februar war das Carl-Benz-Stadion zum letzten Mal vor Ausbruch der Pandemie ausverkauft. 23 153 Besucher, Endstand ebenfalls 1:1.

Knapp 5000 Waldhof-Fans unterstützten ihr Team im ersten Derby der Neuzeit 2019 auf dem Betzenberg. © PIX

Nach einer Corona-Saison, in der in Kaiserslautern nur 6000 von 7500 zugelassenen Zuschauern kamen und in Mannheim sogar vor leeren Rängen gespielt werden musste, steht am Samstag (14 Uhr) das fünfte Aufeinandertreffen von FCK und SVW in der 3. Liga auf dem Programm - und auf dem Betzenberg sind immerhin wieder 20 000 Fans erlaubt. Der Waldhöfer Anhang sehnt den ersten Sieg gegen die „Roten Teufel“ seit 25 Jahren herbei. „Es ist an der Zeit, dass wir da oben mal wieder gewinnen“, sagte Kapitän Marcel Seegert.

Vorzug für Dauerkartenbesitzer

Eine blau-schwarze Massenpilgerung in die Pfalz wird es aber nicht geben. „Wir bekommen 955 Tickets zugeteilt“, sagte Waldhof-Sprecher Yannik Barwig am Montag. Das sind genau die fünf Prozent, die Lautern im Rahmen des Gästekontingents zur Verfügung stellen darf. Seit Montagnachmittag läuft der Vorverkauf über den Online-Shop des SV Waldhof, zum Zug kommen dabei vorerst nur Dauerkarteninhaber und Mitglieder. Einen freien Vorverkauf dürfte es nicht geben. Dass der Bedarf an Tickets für das Derby in Mannheim viel höher als das Angebot ist, steht außer Frage. Beim 2019er-Gastspiel reisten rund 5000 Mannheimer auf den Betze.

Die sportlich erneut kriselnden Lauterer kämpften indes zuletzt mit einem beträchtlichen Zuschauerschwund - unter anderem, weil im Stehplatzbereich der Westtribüne zurzeit statt 15 000 nur knapp 500 Fans erlaubt sind und die FCK-Ultras ihr Team aufgrund der Umstände nicht organisiert unterstützen. Beim 1:1 gegen Zwickau zuletzt kamen nur noch 7500 Fans in die riesige WM-Arena, und auch wenn das Match gegen die ungeliebten Waldhöfer mehr ziehen dürfte, rechnen Lauterer Insider am Samstag „nur“ mit 10 000 bis 12 000 Besuchern.

Sicherheitsbehörden entscheiden

Am Montag begann in der Pfalz der freie Vorverkauf für das Derby. Theoretisch könnten sich darüber auch Waldhof-Anhänger mit Tickets eindecken. Dies will der viermalige deutsche Meister allerdings verhindern, vor allem aus Sicherheitsgründen. Eine Sperre von bestimmten Postleitzahlen gibt es zwar nicht, da auch im Raum Mannheim Fans der „Roten Teufel“ wohnen. Aber eine Neuregistrierung auf dem Ticketportal ist für das Derby nicht möglich, außerdem weist der FCK darauf hin, dass Zuschauern in Waldhof-Fankleidung der Zugang zu den Bereichen außerhalb der Gästetribüne verwehrt bleiben wird. „Das werden wir auch kontrollieren“, sagte Lauterns Sprecher Stefan Rosskopf dieser Redaktion. Er warb außerdem um Verständnis dafür, dass der SVW nur knapp 1000 Tickets für das reizvolle Südwest-Duell zur Verfügung gestellt bekommen habe. Diese Entscheidung liege nicht in den Händen des Vereins, sondern im Ermessen der lokalen Sicherheitsbehörden.