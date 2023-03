Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handball Spannend wie nie: Titel-Fünfkampf mit Löwen an der Spitze

Die Rhein-Neckar Löwen führen die Bundesliga-Tabelle an. Beim gestürzten Spitzenreiter Berlin ist man enttäuscht, in Kiel will man alles hinterfragen. Und wie reagieren die Löwen?