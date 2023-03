Löwen haben Davidsson im Visier

Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen treiben die Personalplanungen für die nächste Saison voran. Nach Informationen dieser Redaktion und des „Aftonbladet“ steht der Handball-Bundesligist vor einem Transfer von Gustav Davidsson. Der 23-Jährige ist Mannschaftskapitän des schwedischen Erstligisten Hammarby IF und sorgt in dieser Saison in seiner Heimat für Furore. Er soll beim zweifachen Deutschen Meister auf der halblinken Rückraumposition Nachfolger seines Landsmanns Lukas Nilsson werden.

Nilsson verlässt die Mannheimer im Sommer und wechselt zum dänischen Topclub Aalborg. Sowohl die Löwen als auch Hammarby haben den Davidsson-Transfer aber noch nicht bestätigt.

Dritter Neuzugang

Bereits klar ist, dass sich die Löwen zur neuen Saison mit Lion Zacharias verstärken. Der Linksaußen ist momentan mit einem Zweitspielrecht für den Zweitligisten Eulen Ludwigshafen ausgestattet und wird in Zukunft ausschließlich für die Löwen spielen. Er ersetzt Benjamin Helander, der nach Schweden zu Alsingsas HK wechselt. Außerdem kehrt nach seiner Leihe zu GWD Minden Philipp Ahouansou zurück.

Noch offen ist die Vertragsverlängerung von Kreisläufer Jannik Kohlbacher. In dieser Angelegenheit deutet nach Informationen dieser Redaktion aber alles auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit hin. An Junioren-Nationaltorwart David Späth haben mehrere Vereine Interesse. Möglicherweise lassen sich die Löwen auf ein Leihgeschäft ein, um dem Toptalent Spielpraxis zu verschaffen.