Podcast "Adler-Check":  Adler Mannheim brauchen mehr Konsequenz in ihrem Spiel

Nach sieben Siegen in Folge hat es die Adler Mannheim am Sonntag erwischt. Mit dem 3:5 gegen den ERC Ingolstadt endete die Erfolgsserie des Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga. Wie Philipp Koehl und Christian Rotter in der neuen Folge des Adler-Checks, dem Eishockey-Podcast des „Mannheimer Morgen“, thematisieren, hatte die Mannschaft von Trainer Bill Stewart allerdings bereits zuvor nach frühen Führungen die Zügel oftmals schleifen lassen. Auch Adler-Kapitän Denis Reul hatte ein konsequenteres Auftreten gefordert. Das Spiel gegen Düsseldorf, das nach der Aufzeichnung des Podcasts stattfand, brachte aber keine Besserung - im Gegenteil.

Dass die Blau-Weiß-Roten weiter auf dem dritten Tabellenplatz stehen, daran hat Matthias Plachta großen Anteil. Auch wenn der Nationalspieler zuletzt nicht frei von Fehlern blieb, erwischte er mit acht Toren und sieben Vorlagen einen glänzenden Saisonstart - und erhält dafür von Koehl/Rotter ein Sonderlob.

Wie üblich blickt das Duo auch über den Tellerrand hinaus - und nach Nordamerika. Wie haben sich die deutschen Jungs zum NHL-Saisonstart geschlagen? Läuft Leon Draisaitl bei den Edmonton Oilers schon wieder heiß? Können die Detroit Red Wings von Moritz Seider wirklich den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen? Auch auf diese Fragen gibt es Antworten.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler Mannheim und den Podcast bekommen hat - super. Herunterladen und abonnieren können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcasts. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify (www.open.spotify.com), Deezer (www.deezer.com), Apple Podcast oder Amazon Music (www.amazon.de/music/lp/podcasts).