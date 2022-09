Podcast Podcast "Adler Check": Dem Fehlstart auf der Spur

Zwei Spiele, keine Punkte - die Adler Mannheim haben in der DEL einen Fehlstart hingelegt. Phil Koehl und Christian Rotter analysieren im "Adler-Check" das Auftaktwochenende und schauen auf die Partie am Freitag in Bremerhaven