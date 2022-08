Podcast "Adler Check": Gesucht sind Lösungen im Powerplay

Mannheim. Die beiden MM-Sportredakteure Philipp Koehl und Christian Rotter sind zurück. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Während Rotter bei den European Championships in München weilte, begleitete Koehl die Adler Mannheim auf ihrer viertägigen Tour durch die Schweiz. In der neuesten Folge des Adler-Checks, dem Eishockey-Podcast des „Mannheimer Morgen“, besprechen Koehl und Rotter dann auch entsprechend die neuesten Erkenntnisse rund um den achtfachen deutschen Eishockeymeister.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Immerhin trafen die Mannheimer im Rahmen des Lehner-Cups auf die Schweizer Erstligisten SCL Tigers Langnau und EV Zug. Und dabei wurde deutlich: Gerade gegen den Schweizer Meister Zug lief im eigenen Überzahlspiel nicht viel bei den Adlern zusammen. Was sonst gut oder weniger gut läuft, nimmt das Duo Koehl/Rotter genauso unter die Lupe, wie das anstehende Testspiel beim Ligakonkurrenten Kölner Haie.







Zudem besprechen die beiden die gerade erst zu Ende gegangene U-20-WM mit dem deutschen Adler-Verteidiger Arkadiusz Dziambor. Auch der traditionelle Blick über die Bande darf in dieser Episode natürlich nicht fehlen. Dieses Mal widmen sich die beiden Sportredakteure der gerade erst gestarteten Weltmeisterschaft der Frauen in Dänemark und verraten dabei, warum auch ohne direkte Beteiligung einer Mannheimer Spielerin, noch genug Mannheim in der weiblichen DEB-Auswahl steckt. red

Mehr zum Thema Neue Folge Podcast "Adler-Check": Was den Fanbeauftragten Patrik Löffel nicht loslässt Mehr erfahren Podcast Vor dem Adler-Start noch einmal Luft holen - die neue Folge "Adler-Check" Mehr erfahren Von Reisen und Offensivverteidigern Podcast "Adler-Check": Sonne, Strand und Analysen Mehr erfahren