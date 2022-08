Podcast "Adler-Check": Was den Fanbeauftragten Patrik Löffel nicht loslässt

Mannheim. Die Zahlenkombination „59:59“ ist unter den Eishockeyfans der Adler Mannheim genauso bekannt, wie die insgesamt acht errungenen Meisterschaften. Zur Erklärung: Bei den Zahlen handelt es sich um die Minuten- und Sekundenanzeige bei der Play-off-Viertelfinalpartie zwischen den Adlern Mannheim und den (damals noch) Frankfurt Lions in der Saison 2006/2007. Nach dem Ausgleichstreffer (3:3) von Adler-Verteidiger Pascal Trepanier, blieb die Anzeigetafel genau bei eben jenen 59:59 stehen – und somit eine Sekunde vor der Schlusssirene. Die anschließende Verlängerung entschieden die Mannheimer für sich und gaben somit den Startschuss für die Wochen später gewonnene Meisterschaft.

Ein Ereignis, dass auch den Fanbeauftragten der Adler Mannheim, Patrik Löffel, seit jeher nicht mehr loslässt. In der neusten Ausgabe des Adler-Checks, dem Eishockey-Podcast des „Mannheimer Morgen“, betont er im Gespräch mit MM-Sportredakteur Philipp Koehl, seine starke Verbundenheit zu dieser Zahlenkombination. Und das diese nicht nur im Zusammenhang mit Frankfurt besteht.

Aber nicht nur das anstehende Vorbereitungsspiel gegen die (mittlerweile) Löwen Frankfurt – und die damit vielen verknüpften Erinnerungen – stehen in der neusten Ausgabe im Fokus. Das Duo Koehl/Löffel sprach auch über die Euphorie, die momentan in der Adler-Fangemeinde herrscht, welche Projekte mit und für die Fans in der kommenden Saison geplant sind und warum sich in Zukunft just im Lager rund um den Podcast-Gast personell etwas ändern wird. All das gibt es zwar nicht in 59:59 Minuten auf die Ohren, dafür aber immerhin in 23:23 Minuten. Zufall?