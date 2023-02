Wie aus einem Karlsruher Musiker ein Mannemer Bloomaul wird

Besucht man einen Musiker, so denkt man, geht es um Musik. Bei Thomas Siffling geht es erst einmal um Fußball. „Wir sind über viele Ecken verwandt“, sagt er über Otto Siffling (1912-1939), SV Waldhof-Legende und Nationalspieler. Und Thomas Sifflings Sohn Vincent, 13 Jahre jung, muss an dem Abend zum Fußballtraining. Fünf mal in der Woche spielt er – beim VfR und in der Auswahl des Deutschen

...