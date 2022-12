Wer folgt auf Peter Kurz? Viele Fragezeichen bei Mannheimer OB-Wahl

In einem halben Jahr wird das Mannheimer Stadtoberhaupt neu bestimmt. Klar ist bislang nur, dass Peter Kurz nicht mehr antritt. Offenbar hat die für viele überraschende Ankündigung des Sozialdemokraten Mitte November auch die politische Konkurrenz kalt erwischt. Bislang hat noch keine Partei bekanntgegeben, mit wem sie am 18. Juni 2023 antreten will. Formal sind Bewerbungen zwar noch bis zu

...