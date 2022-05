Podcast "Mensch Mannheim": Der Rosengarten sucht dringend Verstärkung

Mannheim. Seit 20 Jahren ist Fiedler dem Haus treu geblieben. Die Vielseitigkeit des Unternehmens habe ihn immer bei der „m:con“ gehalten, sagt der 42-Jährige im Podcast „Mensch Mannheim“.

Der Betriebswirt hat in den Jahren in etlichen Bereichen gewirkt: etwa im Projektmanagement, im Marketing und und unterschiedlichen Ausstellungsbereichen, er war auch Assistent beim früheren Geschäftsführer Michel Maugé. Kaum führte er selbst die Geschäfte, kam die Pandemie und verhagelte das bisherige Wachstum der städtischen Tochter. Doch jetzt will Fiedler mit dem Rosengarten zurück zu alter Stärke.







Spätestens im Jahr 2023 oder 2024 werde der Rosengarten wieder die Buchungszahlen von 2019 erreichen, ist Fiedler überzeugt. Aber dafür braucht er Unterstützung. Derzeit fehlen ihm etliche Fachkräfte, zwölf Stellen sind unbesetzt. „Wir brauchen Köpfe, Hände, Menschen, die Projekte mit uns umsetzen“, sagt er im Podcast. Insbesondere Technik und IT, aber auch in Buchhaltung, in kaufmännischen Einheiten, im Projektmanagement sucht der Rosengarten Verstärkung.

Die Zukunft des Hauses hängt nicht nur an den Räumlichkeiten, die bekanntlich mit dem künftigen Alice-Bensheimer-Saal wachsen werden. Das externe Geschäft soll ebenso wieder wachsen. Laut Fiedler gehört „m:con“ inzwischen zu den drei wichtigsten Unternehmen in der bundesweiten Kongressorganisation. Hier habe das Weiterempfehlungsmarketing geholfen, die „m:con“ in Deutschland mit an der Spitze platzieren.

Und der Rosengarten selbst? „Die Präsenz wird an Bedeutung wieder gewinnen“, ist Fiedler überzeugt. Es werde allerdings ein hybrider Ansatz bleiben. Derzeit sieht er einen Anteil von 25 Prozent von Kongressteilnehmern, die noch lieber digital von zuhause aus teilnehmen.

Fiedler sagt, er wolle noch die eine oder andere medizinische Fachgesellschaft für Kongresse gewinnen und der Konkurrenz in Hamburg, München und Berlin wegschnappen. Und er ist überzeugt: Ein Filmpreis oder ein großer Sportaward würden das Haus schmücken. Am liebsten würde er zwei ganz besondere Bands im Rosengarten sehen. Welche das sind, verrät er im Podcast.