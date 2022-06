Zu Gast bei „Mensch Mannheim“: Thomas Siffling © Christoph Blüthner

Mannheim. Thomas Siffling lässt den Jazz in Mannheim hochleben - als Musiker, Produzent und Betreiber des Clubs Ella & Louis. Und er ist ein Beispiel dafür, wie man als selbstständiger Künstler erfolgreich werden kann. Wie er das geschafft hat und was er in Mannheim noch vorhat, verrät er im Podcast „Mensch Mannheim“.

Der Künstler sagt: „Ich glaube, dass man als Musiker mittlerweile neben der künstlerischen Fähigkeit auch lernen muss, sich selbst zu vermarkten, eine Marke aufbauen muss - und da gehören eben gewisse Management-Skills dazu, um erfolgreich zu sein.“ Welches Image wolle man vertreten, wie omnipräsent wolle man sein? Siffling rät gerade jungen Kolleginnen und Kollegen dazu, sich über diese Fragen Gedanken zu machen.







Er selbst habe Mentoren gehabt, dazu ein förderndes Elternhaus in seiner Jugend in Karlsruhe. Er sei aber auch immer wissbegierig gewesen. Mit 16 Jahren sei ihm klar gewesen: Musik wird der Beruf. „Es gab eigentlich auch nie eine Alternative.“

Er studierte Jazz-Trompete an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim, spielte zugleich auch Gala-Gigs und Tanzmusik, um sein Leben zu finanzieren. Die Anfragen an den Trompeter nahmen zu, die ersten Platten erschienen, er gewann Preise. Schlussendlich sei es auch eine Ochsentour gewesen, um sich als Marke aufzubauen, weiß Siffling.

Nach dem Studium wäre er gern nach Berlin gegangen, um die Karriere von dort voranzutreiben. Aber für seine damalige Freundin und heutige Frau sei die Hauptstadt keine Option gewesen. „Ich wollte keine Fernbeziehung Berlin-Mannheim. Dann habe ich mich gegen Berlin entschieden.“ Siffling ist sich heute „ziemlich sicher“, dass seine musikalische Karriere anders und erfolgreicher verlaufen wäre, wenn er in einer Weltstadt wie Berlin gewirkt hätte. Andererseits hätte er dann vermutlich nie einen Jazzclub wie das „Ella & Luis“ aufgemacht, ist er überzeugt. Der Club sei eine ganz wichtige Institution für Mannheim mit nationalem und weltweitem Renommee. Er wolle, dass das „Ella & Luis“ noch in 50 Jahren existiere. Wo er gern noch auftreten würde und wie viele Trompeten er besitzt, auch darüber spricht Siffling - nachzuhören bei „Mensch Mannheim“.