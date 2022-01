„MM“ sucht Leser für Jury

Mannheim, wie wär’s mit attraktiveren Plätzen in der City? Wie wär’s mit einem eigenen Weihnachtslied aus Mannheim? Mit einer besseren Taktung der öffentlichen Verkehrsmittel? Mit mehr Hilfe für Vereine? Zum 75. Geburtstag des „MM“ stellen wir seit Juli in unserer großen Serie „75 Ideen für ein besseres Mannheim“ vor – zu den unterschiedlichsten Themen. Manche dieser Ideen sind in der Redaktion entstanden, andere stammen von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, manche haben Sie in Gastbeiträgen selbst vorgestellt.

Nun geht die Serie auf die Zielgerade. Zum Ende der Serie wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, abstimmen lassen, welche der 75 Ideen die beste war. Dazu soll eine Leser-Jury eine Vorauswahl treffen.

Wenn Sie Teil dieser Jury mit „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz sein wollen, dann melden Sie sich bis 20. Januar per E-Mail an lokal@mamo.de. Schreiben Sie uns in der Mail ein paar Sätze über sich und warum Sie gerne mitmachen möchten. Wir freuen uns!