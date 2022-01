Vor dem Volkshaus Neckarau stehen gegen 11.30 Uhr schon einige Menschen in der Schlange. Täglich von 12 bis 18 Uhr wird hier gegen Corona immunisiert. Als Impfärztin ist Katja Fischer bei den städtischen Aktionen schon von Anfang an dabei. Im Interview mit dem „MM“ erzählt sie, was sie dabei so erlebt hat, welche Menschen sie besonders gerne impft und wie zufrieden sie mit politischen

...