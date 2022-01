Vor dem Testzelt in der Feudenheimer Hauptstraße stehen drei Frauen und ein Mann im Nieselregen. Das wirkt, am Dienstag gegen 16.30 Uhr, recht viel. Aber ein, zwei Wartende sieht man hier fast immer. Das bestätigt eine freundliche Mitarbeiterin, die nach kurzer Zeit hineinbittet: „Hier kommen viele her, vor allem freitags.“ Anders sieht es, 15 Fahrradminuten weiter, vor dem Rosengarten aus.

...