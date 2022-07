Die Gebäude auf diesem Bild sind im wahrsten Sinne des Wortes altehrwürdig. In etwa datiert die Aufnahme zwischen 1907 und 1910. Im Erdgeschoss des Gebäudes im Vordergrund ist ganz links die Aufschrift „Joh. Schreiber“ zu erkennen – vielleicht für den einen oder anderen ein Hinweis. Noch ein Tipp: Der ganz klein zu sehende Name „Prinz-Wilhelm-Strasse“ direkt darunter führt in die Irre. Wissen Sie, wo in Mannheim das Foto entstanden ist? Dann schreiben Sie uns eine Mail an erkennen@mamo.de mit Ihrem Namen, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Erkennen Sie Mannheim? Folge 195“. Erzählen Sie uns auch Ihre persönliche Geschichte zu dem Ort oder Ihre Erinnerungen an diesen. Möglich sind auch Briefe an „Mannheimer Morgen“, Lokalredaktion,Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir Bücher und CDs. Einsendeschluss ist Mittwoch, 13. Juli. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. bhr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1