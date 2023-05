Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bundesgartenschau Eloy de Jong lässt auf der Buga die Hüften kreisen

Vor allem in den 90er-Jahren eroberte er die Mädchenherzen im Sturm: Eloy de Jong, ehemaliger Sänger der Gruppe Caught in the Act, trat auf der Buga auf. Aus der holländischen Heimat hat er etwas nach Mannheim mitgebracht