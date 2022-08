Die Seilbahn wächst

Sie wird eine der Attraktionen der Bundesgartenschau im kommenden Jahr sein: Die Seilbahn, mit der die Besucherinnen und Besucher die rund zwei Kilometer lange Strecke zwischen Spinelli-Gelände und Luisenpark zurücklegen können. Insgesamt zehn Masten werden von der österreichischen Seilbahn-Betreiberfirma Doppelmayr aufgebaut – je nach Standort zwischen knapp sechs und knapp 46 Meter hoch. Jetzt war der Kran an der Feudenheimer Straße im Einsatz, wie unser Bild zeigt. Der erste Pfeiler war Ende Juli in der Feudenheimer Au aufgestellt worden. Die Seilbahn hat insgesamt 64 Kabinen, in die jeweils zehn Personen passen. Pro Stunde und Richtung können auf diese Weise 2800 Passagiere befördert werden. Die Fahrt dauert sieben bis acht Minuten und ist im Eintritt enthalten. imo/pwr

