Bundesgartenschau Die Buga 23 in Mannheim und 200 Tage Nachhaltigkeit: Der Countdown läuft

45 000 Dauerkarten und mehr als 72 000 Tageskarten sind für die Bundesgartenschau 23 in Mannheim bereits verkauft worden. In wenigen Tagen geht die Buga schon los. So weit sind die Planungen bis jetzt