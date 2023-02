Die Narren sind los: In der fünften Jahreszeit steht bei vielen wieder Kostümieren an. Doch nicht jeder kann sich für Fasching begeistern. Wie sieht es in Mannheim aus? Wir haben uns auf dem Fasnachtsmarkt am Wasserturm umgehört.

Natasha und Cosimo bummeln über den Markt. Das italienische Paar hatte sich schon auf kostümiertes Feiern und fröhliche Umzüge in ihrer neuen Heimat Mannheim

...