Das erwartet Besucher am Donnerstag auf dem Maimarkt

Maimarkt „Wir erleben jetzt deutlich mehr Zuspruch“

Schnell durchs Gelände kommen – dafür hatte das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr, die weitgehend geheim agierende Einheit für verdeckte Operationen an vorderster Front, dieses spezielle Quad mit zusätzlichem Kettensatz verwendet. Jetzt steht es als Blickfang auf dem Maimarkt-Stand der Bundeswehr. „Kinder setzen sich gerne darauf und lassen sich vom Vater fotografieren“, hat Peter Otte beobachtet. Er arbeitet bei der Wehrtechnische Dienststelle 41 (WTD) der Bundeswehr in Trier. „Durch unsere Hände geht alles, wir erproben alles, was nötig ist, was der Soldat braucht, damit er gesund wieder nach Hause kommt“, erläutert Otte die Aufgabe seiner Behörde. Für das KSK habe man handelsübliche Quads gekauft, sie mit einem Kettensatz ergänzt, der in unwegsamem Gegenden vom Fahrer dazugeschaltet werden kann. Inzwischen habe es das KSK an seine Dienststelle „zurückgegeben“, sagt Otte – und beim Maimarkt-Publikum ist es beliebt. Heimfahrt wieder in Uniform „Personalgewinnung“ sei der Auftrag des Standes, erklärt Messestandleiter Andreas Terhaag vom Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr. „Wir informieren über Ausbildungsberufe, den Beruf des Soldaten und der zivilen Angestellten“, erläutert er. Dass sich die Truppe beim Maimarkt öffentlich präsentiert, ist nicht neu. In den 1980er Jahren, als der sogenannte „Nato-Doppelbeschluss“ zur Nachrüstung mit Mittelstreckenraketen so umstritten war, kam die Nato selbst mit einem Stand zum Maimarkt, bei dem Information zur Sicherheitspolitik im Mittelpunkt stand. Seit einigen Jahrzehnten ist die Bundeswehr dabei, meist mit ein oder zwei Fahrzeugen und Gewinnspielen. Diesmal ist es neben dem Quad ein Überschlagsimulator, in dem Besucher die Anforderungen bei der Pilotenausbildung nachempfinden können. Vertreter der Teilstreitkräfte sowie Zivilbeschäftigte teilen sich den Standdienst, wobei das Personal wegen der Corona-Pandemie im Vergleich zu den Vorjahren reduziert ist. „Wir wussten ja lange gar nicht, ob und unter welchen Bedingungen der Maimarkt stattfindet“, sagt Terhaag. Ob der Ukraine-Krieg Auswirkungen auf die öffentliche Präsenz und Wahrnehmung der Bundeswehr hat, „dazu kann ich nichts sagen“, antwortet Terhaag knapp. Das öffentliche Interesse schätzt er „eher gleichbleibend“ ein, wobei der Bundeswehreinsatz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sowie wegen Corona- in Heimen, Kliniken und Gesundheitsämtern „schon für mehr Aufmerksamkeit gesorgt“ habe, sagt er. Positiver schätzt Stabsfeldwebel Müller die Resonanz ein. Er ist einer von drei Soldaten und zwei Zivilbeschäftigen, die im Karrierecenter der Bundeswehr am Hauptbahnhof Dienst tun. Jetzt ist er auf dem Maimarkt, und da fällt ihm angenehm „deutlich mehr Interesse an unserer Tätigkeit“ auf. „Wir erleben jetzt deutlich mehr Zuspruch, weil die Leute während Corona und im Ahrtal gesehen habe, dass wir jederzeit Personal zur Verfügung stellen können und für Krisensituationen gewappnet sind“, so der Hauptfeldwebel. „Ich spüre aber auch einen Wandel, dass man wahrnimmt, dass man uns braucht“, sagt Müller, und zwar auch außenpolitisch. „Wir müssen uns nicht mehr verstecken“, weshalb er nun wieder in Uniform mit dem Zug nach Hause fahre.

