Die Corona-Inzidenzen steigen zurzeit zwar wieder deutlich an, doch die Zeiten, in denen die Pandemie das alles bestimmende Thema in den Medien war, sind längst vorbei. War die Berichterstattung in dieser Form überhaupt angemessen oder hat sie eher Panik verbreitet? Mit dieser und anderen Fragen hat sich „MM“-Redakteur Martin Geiger beschäftigt. Die Initiative Tageszeitung (ITZ) und die Vereinigung der Ombudsleute haben die kritische Betrachtung der eigenen Arbeit mit einem Sonderpreis des „Medienspiegel“ ausgezeichnet: „Haben wir da etwas falsch gemacht?“