"MM" in drei Kategorien beim "European Newspaper Award" ausgezeichnet

Mannheim. Große Freude in der Redaktion des „Mannheimer Morgen“: Zum wiederholten Mal wurden Zeitungsseiten aus unserem Team beim renommierten „European Newspaper Award“ ausgezeichnet. In diesem Jahr hat die Redaktion Preise in den Kategorien "Titelseite regionale Zeitungen“, "Nachrichtenseiten“ und "Visualisierung“ erhalten.

"Qualitätsjournalismus mit hochwertigem Design zu kombinieren, ist eine Kunst. Es ist großartig für die MM-Redaktion, dass Cheflayouter Tobias Dolch und sein Team für ihre Leistungen erneut ausgezeichnet wurden“, sagt "MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz. Bereits in den Vorjahren würdigte die Jury die Arbeit des "MM“.

"Es ist mir wichtig, mit Optiken relevante Inhalte zu visualisieren“, sagt Dolch. "Darum freuen mein Team und ich uns natürlich total über diese Auszeichnung. Am 24. European Newspaper haben 138 Zeitungen aus 22 Ländern mit mehr als 4000 Einreichungen teilgenommen.

Ausgezeichnet wurden diese Beiträge:

"Titelseite regionale Zeitungen"

Ausgezeichnet in der Kategorie "Titelseite regionale Zeitungen". © MM-Grafik

"Nachrichtenseiten"

Ausgezeichnet in der Kategorie "Nachrichtenseiten". © MM-Grafik

"Visualisierung"