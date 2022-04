Aus Holland nach Mannheim: Große Schattenspender für die Buga sind da

Mannheim. Sie sind bis zu zwölf Meter lang: Per Tieflader kamen gestern 19 Bäume aus Holland auf dem Gelände der Bundesgartenschau 2023 an. Es sind die bisher größten Neupflanzungen auf dem Spinelli-Areal. Gesetzt werden sie in der sogenannten Parkschale, dem Übergang zum Neubaugebiet in Käfertal-Süd und im Rott. Verschiedene Sorten Ahorn sind ebenso darunter wie Amberbäume, Tulpenbäume oder die Kaukasische Flügelnuss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben festgestellt, dass wir in diesem Bereich, der als Spiel- und Bewegungsband ausgebaut und dauerhaft erhalten wird, größere Schattenspender brauchen“, erläutert Sabine Andresen, Landschaftsarchitektin und Projektleiterin der Bundesgartenschau. Daher habe man die Bäume eigens bei einer Baumschule in Holland, die große Gewächse heranzieht, bestellt. Insgesamt werden in der Parkschale Richtung Käfertal rund 400 Bäume gepflanzt, die nach der Gartenschau dort bleiben – im Gegensatz zu den 2023 Bäumen in der Ausstellung, die danach in die Stadt umgesetzt werden.