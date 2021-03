An zwei Testzentren in der Stadt können sich Ludwigshafener ab Montag, 8. März, kostenfrei einem Corona-Schnelltest unterziehen. Das teilte die Stadt Ludwigshafen mit. Ein Haupt-Testzentrum befindet sich in der Friedrich-Ebert-Halle und wird gemeinsam von der Stadtverwaltung Ludwigshafen und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) gemanagt. Es öffnet am Montag um 12 Uhr und schließt um 16 Uhr. Das

