Bluttat von Oggersheim Ludwigshafener Messerangriff: Die Geschichte des einzigen Überlebenden

Oggersheim ist für Marcel Kling Heimat und vertrautes Umfeld. Am 18. Oktober 2022 wird ihm im Rossmann ein Messer in den Körper gerammt, in der Absicht, ihn zu töten. Seitdem ist für den 27-Jährigen alles anders