Mannheimer Morgen Plus-Artikel Einkaufen Ladensterben in Ludwigshafen: Stadt will Nahversorgung in Ortsteilen sichern

Die inhabergeführten Bäckereien und Metzgereien sterben auch in Ludwigshafen aus. Warum der Traum vom "Tante-Emma-Laden" ausgeträumt ist und wie die Stadt die Nahversorgung sicherstellen will