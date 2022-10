Reichlich Herbsturlauber am kommenden Wochenende

Mit dichtem Reiseverkehr muss nach Einschätzung des ACE Auto Club Europa über das kommende Wochenende gerechnet werden. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Herbstferien, in Nordrhein-Westfalen beginnt die zweite Urlaubswoche. Erhöhte Staugefahr herrscht bundesweit auch an den unzähligen Baustellen.



Nicht nur rund um Hamburg und an den deutschen Küsten wird es nach der Prognose des ACE viel Verkehr geben. Gewarnt wird auch vor hohem Verkehrsaufkommen in Folge herbstlicher Kurzreisen in die Mittelgebirge, an die Küsten und in den Alpenraum durch ferienungebundene Urlauber.



Bereits am frühen Nachmittag des kommenden Freitags rechnet man mit reichlich aufkommenden Pendelverkehr. Wegen bundesweit hohem Verkehrsaufkommen steigt auch die Staugefahr. Die Hauptverkehrszeiten liegen zwischen 13 und 19 Uhr.



Auch am Samstag werden die Strecken Richtung Alpen und Mittelmeer immer noch stark frequentiert sein, ebenso wie die Routen an die Küsten von Nord- und Ostsee. Der ACE warnt vor erhöhter Staugefahr vor allem an diesem Tag und generell an Baustellen.



Am Sonntag wird auf den Fernstraßen etwas Urlaubsverkehr in beiden Richtungen erwartet, bei schönem Ausflugswetter soll es auf den Nebenstrecken mehr Freizeitverkehr geben, während für den Nachmittag verstärkter Rückreiseverkehr prognostiziert wird.



Je nach Wetterlage kann es auf den Straßen teilweise schon herbstlich anmuten. Frühnebelfelder, fallendes Laub durch die extreme Trockenheit und früher einsetzende Abenddämmerung erfordern eine angepasste Fahrweise.



Rund um die großen Verkehrsflughäfen im Rhein-Ruhr-Gebiet Köln-Bonn, Düsseldorf und Frankfurt, sowie um den Hamburger Flughafen kann es turbulenter zugehen. Eine frühe Anreise an die Flughäfen sollte eingeplant werden, es muss auf Grund des großen Ansturms mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.



Aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit können in den Hochlagen der Alpen einige Pässe bereits vorübergehend gesperrt sein. Auch Winterausrüstungspflichten können jederzeit bis in mittlere Lagen möglich werden. Tagesaktuell sind diese in der Alpenstraßen-Übersicht des ACE gelistet. Weitere Informationen, Höhen- und Steigungsgradangaben, sowie Caravan-Eignung sind ebenfalls übersichtlich dargestellt.

