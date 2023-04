Mannheimer Morgen Plus-Artikel Porträt Ilvesheimer Bürgermeister-Kandidat Michael Haug - ein Zahlenkenner mit politischer Ader

Michael Haug will Bürgermeister von Ilvesheim werden - und tritt dafür am 7. Mai gegen drei andere Kandidaten an. Im persönlichen Gespräch hat der "MM" erfahren, was Haug gerne in seiner Freizeit macht.