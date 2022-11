Eckart Würzner gewinnt Oberbürgermeisterwahl in Heidelberg souverän

Eckart Würzner (parteilos) bleibt Heidelbergs Oberbürgermeister: Mit großer Mehrheit ist er am Sonntag wiedergewählt worden. Der Amtsinhaber kam im zweiten Wahlgang der OB-Wahl auf 54 Prozent und holte damit die meisten Stimmen (25 487). Der 61-Jährige startet damit in seine dritte Amtszeit. Er steht seit 2006 an der Spitze der Stadt. Theresia Bauer (Grüne) kam mit 42,4 Prozent (20 010

