Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl in Heddesheim am 20. März äußern sich die Kandidaten im Interview. Wir beginnen mit Daniel Gerstner, seit 2014 SPD-Gemeinderat.

Herr Gerstner, Sie wollen Bürgermeister von Heddesheim werden - warum?

Daniel Gerstner: Weil mir Heddesheim sehr, sehr am Herzen liegt. Ich bin Heddesheimer und will meine Gemeinde an

...