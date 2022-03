Gerstner und Weitz vorn

Welcher der fünf Bürgermeisterkandidaten hat Sie beim „MM“-Wahlforum am meisten überzeugt? Das wollten wir in einer anonymen Umfrage von den Besucherinnen und Besuchern wissen. 190 Zettel wurden auf den Plätzen verteilt, 131 wanderten ausgefüllt in die Box am Ausgang.

Mit deutlichem Abstand landeten dabei Daniel Gerstner (35,1 Prozent) und Achim Weitz (32 Prozent) vorn. Fünf Teilnehmer konnten sich offenbar für keinen der beiden entscheiden und machten ihr Kreuz deshalb bei beiden (3,8 Prozent). Dass Jens Römer am meisten überzeugt hat, gaben 12,2 Prozent an, Norbert Hölscher punktete bei 8,4 Prozent. Mehrere Bewerber oder gar keinen kreuzten 6,9 Prozent an. Martin Kemmet, der ursprünglich auch kandidieren wollte, von der CDU aber nicht nominiert worden war und deshalb in den Zuschauerreihen saß, bekam zwei Stimmen (1,5 Prozent). Der Name von Tobias Köber wurde nur auf Zetteln mit Mehrfachnennungen angekreuzt. Er habe niemand von seinen Anhängern im Publikum gesehen, sagte er am Freitag auf Nachfrage.

Teilnehmer werfen ihre Umfragezettel in die Box. © Thomas Rittelmann

Diese Umfrage ist keinesfalls repräsentativ und stellt vor allem keine Prognose für die Wahl am 20. März dar. Sie gibt lediglich ein Stimmungsbild vom Abend der Veranstaltung wieder.

