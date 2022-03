Bewerber stellen sich live vor

Die Gemeinde Heddesheim lädt ihre Bürger zur offiziellen Vorstellung der Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 20. März ein. Die Veranstaltung wird vom scheidenden Bürgermeister Michael Kessler als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses geleitet und findet am Donnerstag, 10. März, um 19 Uhr in der Nordbadenhalle statt. Die Halle wird ab 18 Uhr geöffnet sein. Es sind bis zu 650 Plätze vorhanden, eine Reservierung ist nicht notwendig.

Livestream im Internet

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung des Landes gilt für die Veranstaltung eine FFP2-Maskenpflicht für Personen ab 18 Jahren. Gleichzeitig wird die Veranstaltung im Internet übertragen, so dass Interessierte diese auch live von zu Hause aus verfolgen können. Der Link für den Livestream wird rechtzeitig vorher unter www.heddesheim.de veröffentlicht.

Zunächst stellen sich die sechs Bewerber Daniel Gerstner, Tobias Köber, Jens Römer, Achim Weitz, Norbert Hölscher und Peter Seitz in einem zehnminütigen Beitrag vor. Anschließend können Bürger an einzelne oder an alle Kandidaten Fragen stellen. Die Fragenden werden auf den Kamerabildern sicht- und hörbar sein und namentlich genannt. Beim Wahlforum des „MM“ im Bürgerhaus haben sich die fünf Kandidaten mit Programm am vergangenen Donnerstag vorgestellt. Die Aufzeichnung dieser Veranstaltung ist weiterhin kostenlos im Internet abrufbar. hje

