Heddesheimer Kandidaten laden zum Gespräch

Der Bürgermeisterwahlkampf in Heddesheim geht in die heiße Phase. In zwölf Tagen entscheiden die Bürger über die Nachfolge von Michael Kessler. Die Kandidaten laden im Vorfeld zu einer Reihe von Veranstaltungen und persönlichen Begegnungen ein. Hier sind einige davon.

Daniel Gerstner (SPD): Freitag, 18. März, 9.30 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt. Internet: www.daniel-gerstner.de

Tobias Köber (FDP): keine eigenen Veranstaltungen, aber persönlicher Kontakt im Ort, samstags vor Edeka Zipser. Internet: www.tobias-koeber.de

Jens Römer (Grüne): Dienstag, 8. März, 18 Uhr, Zoom-Meeting mit Stefan Belz, Oberbürgermeister von Böblingen, Thema „Sichere Wege im Ort“; Sonntag, 13. März, 10 bis 12 Uhr, Weißwurst und Brezel für fünf Euro und miteinander reden, Wirtshaus Lechner; Dienstag, 15. März, 19 Uhr, Zoom-Meeting mit Alexander Maier, Oberbürgermeister von Göppingen, Thema: Aktive Bürgerbeteiligung. Internet: www.jens-roemer-heddesheim.de

Achim Weitz (parteilos): Dienstag, 8. März, 9 Uhr bis 11.30 Uhr, Aktion zum internationalen Frauentag vor der Bäckerei Görtz; jeden Freitag auf dem Wochenmarkt, jeden Samstag vor Edeka Zipser. Internet: www.achim-weitz.de

Norbert Hölscher (parteilos): Dienstag, 8. März, ab 11 Uhr, Feier des 50. Geburtstags im Bürgerhaus (bis 1 Uhr); freitags auf dem Wochenmarkt in Heddesheim. Internet: www.norbert-hoelscher.de

Peter Seitz (parteilos): Keine Veranstaltungen, keine Homepage.

Alle sechs Kandidaten: Donnerstag, 10. März, 19 Uhr, offizielle Vorstellung der Gemeinde in der Nordbadenhalle.

