Mannheimer Morgen Plus-Artikel Wahlsonntag König oder Merkle - wer wird Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen?

Am Sonntag entscheiden die Bürger in Edingen-Neckarhausen, wer künftig als Bürgermeister die Geschicke der Kommune mitentscheidet. Wie der Wahlsonntag abläuft, wer als Favorit gilt und wer an welchem Ort feiert.