Schürle unterstützt König bei Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen. Ramon Schürle hat sich dazu entschieden, eine Wahlempfehlung für den Bürgermeisterkandidaten der CDU, Florian König, auszusprechen. Das teilte er am Dienstag per E-Mail mit. Der Austausch mit dem CDU-Kandidaten sei während des gesamten Wahlkampfes positiv und fair gewesen, heißt es darin. "Nach weiteren Gesprächen mit diesem glaube ich, dass mit König bestehende Projekte zügig umgesetzt und zukunftsfähige Perspektiven für die Gemeinde entwickelt werden können", schreibt Schürle. Die Möglichkeit, mit König auch längerfristig und so auch über die kommenden acht Jahre hinaus die Zukunft der Gemeinde zu gestalten, spiele für ihn eine entscheidende Rolle. Schürle war im ersten Wahlgang auf 3,7 Prozent der Stimmen gekommen und hatte deshalb noch am Wahlabend seinen Rückzug erklärt.

Wahl-Check zur Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen 2022 20 Thesen zur Wahl in Edingen-Neckarhausen: Vergleichen Sie Ihre Positionen mit denen der 3 im 2. Wahlgang verbliebenen Bürgermeister-Kandidaten - Florian König (CDU), Gerd Wolf (Die Partei), Holger Vier (parteilos), Klaus Merkle (parteilos). Samuel Speitelsbach wurde aufgrund seiner Vergangenheit als Dauerbewerber bei mehr als 100 Bürgermeisterwahlen nicht einbezogen