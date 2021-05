Von Hans-Jürgen Emmerich

Die Direktvermarktung ihrer Produkte wird für die Landwirtschaft immer wichtiger. In seiner jüngsten Sitzung hat der Technische Ausschuss von Edingen-Neckarhausen gleich drei Hofläden im Ortsteil Edingen gebilligt. In zwei Fällen werden bereits vorhandene Verkaufsstellen erweitert, in einem dritten entsteht ein neuer Laden mit Café in einer alten

...