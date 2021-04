Von Hans-Jürgen Emmerich

Mitten im Grünen sollen künftig in Edingen bis zu 20 Kinder betreut werden. Der Gemeinderat Edingen-Neckarhausen hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, den geplanten Naturkindergarten des Vereins „urwüchsig“ in den Bedarfsplan aufzunehmen. Damit kann der Träger rund 100 000 Euro jährlich Zuschuss zu den Personalkosten erhalten, das entspricht

...