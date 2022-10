Ramon Schürle ist in Friedrichsfeld aufgewachsen, hat aber in seiner Jugend viel Zeit in Neckarhausen verbracht. Jetzt wohnt er wieder hier und will Bürgermeister werden. Im Interview äußert er sich zu seiner Kandidatur.

Herr Schürle, Sie wollen Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen werden – warum?

Ramon Schürle: Mit Edingen-Neckarhausen bin ich sehr

...