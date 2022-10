Ramon Schürle - Sportler und Kaffeegourmet

Ramon Schürle (40) wohnt mit seiner Partnerin in Neckarhausen in einer Maisonettewohnung unterm Dach. Schon beim Blick auf die Garderobe wird klar: Sie sind nicht alleine. Denn Ramons beide Kinder aus erster Ehe wohnen auch hier, zumindest die Hälfte der Zeit. Er teilt sich das Sorgerecht mit seiner geschiedenen Frau. Und so gibt es hier vier großzügige Fächer für die

...