Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Beim Budenzauber in Ludwigshafen, der vom 10. November bis 23. Dezember stattfindet, ist für alle Generationen etwas geboten. Verschiedene "Walking Acts" bereichern beispielsweise an den Sonntagen das Programm.

Wo findet der Weihnachtsmarkt statt?

Mitten im Stadtzentrum - am Berliner Platz - findet der Budenzauber statt.

Wann findet der Weihnachtsmarkt statt?

Der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt läuft bereits seit 10. November und geht noch bis zum 23. Dezember. Er hat täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Welche Corona-Regeln gelten?

Seit dem 23. November gilt auch auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt die 2G-Regel. Zuvor gab es keinerlei Eingangskontrollen. Beim Anstehen an den Ständen müssen medizinische Masken oder FFP2-Masken getragen werden.

Was kostet der Glühwein?

Der Glühwein kostet drei Euro. Winzer- oder Dornfelder Glühwein ist zu 3,50 Euro erhältlich.

Welche Besonderheiten bietet der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt?

Weihnachtliche Dekoration sowie Schutz vor Regen, Schnee und Wind bieten erstmals begehbare Hütten auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt. Freiräume zwischen den einzelnen Gastronomie- und Verkaufsständen sollen Aufenthaltszonen schaffen, ohne dabei zu dichtem Gedränge zu führen. Verschiedene Walking Acts locken an den Sonntagnachmittagen: mal als Eiskönigin und ihre Schwester, mal als Minnie und Mickey Mouse und auch als Weihachtsengel und Elfe. Darüber hinaus gastiert am 6. Dezember zwischen 15 und 18 Uhr der Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt. Aus dem TWL Lichterzauber wurde eine Lichterdecke in die Dekoration des Platzes integriert.

Welche Parkmöglichkeiten gibt es?

Gut erreichbar ist der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt über das Parkhaus Walzmühle, den S-Bahnhof Ludwigshafen Mitte und die ÖPNV-Haltestelle Berliner Platz.