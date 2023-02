Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gericht Prozess um misshandelten Säugling aus Ludwigshafen: Urteil am Donnerstag

Sie sollen ihren wenige Wochen alten Sohn schwer misshandelt haben. Am Donnerstag wird am Landgericht in Landau das Urteil gegen ein Ex-Paar aus Ludwigshafen erwartet