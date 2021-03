Das Leben kehrt zurück. Schon um 14 Uhr hat das Rhein-Neckar-Zentrum an diesem Montag die Zahl der Besucher eines normalen Tages im Lockdown überschritten. Center-Manager Dani Marquardt hat allerdings auch beobachtet, dass mancher Besucher auch nur mal so zum Gucken in die Ladenstraßen gekommen ist – möglicherweise in der Hoffnung, doch ohne Termin shoppen zu können. Das geht aber nicht. Ohne

...