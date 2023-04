Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Burgen, Weinreben und grüne Hügel - sieben empfehlenswerte Wanderwege in der Pfalz: Langes Wochenenende vor der Tür? Ob anspruchsvolle Tagestouren oder Ausflüge mit kleinen Kindern - der Pfälzerwald und die angrenzende Rheinebene eignen sich perfekt zum Wandern. Eine Tourismusexpertin empfiehlt sieben schöne Routen

Sportkindergarten in Heddesheim Der Sportkindergarten in Heddesheim ist fast fertig und soll im September öffnen. Für die Innenausstattung hat der Gemeinderat dafür jetzt zwei Aufträge gegeben. Doch es fließt noch mehr Geld in der Sportgemeinde

Rund hundert Polizisten im Südwesten unter Rechtsextremismus-Verdacht: Hitler-Bilder und Hakenkreuze teilen auch Polizisten in Chatguppen. Gegen Dutzende Beamte wurde im vergangenen Jahr ermittelt. Doch nicht jede Ermittlung endete in einem Disziplinarverfahren

40. Heidelberger Stückemarkt eröffnet - „Autoren sind Rückgrat unseres Theaters“: Neben vielen Gastspielen bleiben die Heidelberger Autoren im Zentrum des Programms. Weshalb im vergangenen Jahr die Dramatikerin Ivana Sokola mit ihrem Stück „Pirsch“ den Autor*innenwettbewerb gewann

Warum alkoholfreies Bier immer beliebter wird: Alkoholfreies Bier galt lange als geschmacklose Plörre für Autofahrer. Doch selbst bei Freunden des aromatischen Craftbeers wird es immer beliebter. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe

Wohin führt uns die Straße des ungebremsten Fortschritts, Herr Quarch: In Nepal werden derzeit Straßen gebaut. Das Land will den Tourismus voranbringen. Doch ist Fortschritt der Schlüssel für ein besseres Leben? Nicht unbedingt, sagt Philosoph Christoph Quarch, der Nepal bereist hat. Ein Gastbeitrag

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date