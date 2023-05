Mannheimer Morgen Plus-Artikel Innenstadt Das plant der Bezirksbeirat zum Mannheimer Grillrauch-Problem

Die Stadt Mannheim hat ein Verbrennungsverbot beidseits der Kurpfalzstzraße erlassen, doch der Grillrauch ist in der Innenstadt noch immer ein Problem, klagt der Bezirksbeirat. Warum das so ist und was die Räte planen.