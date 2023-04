Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Maimarkt öffnet seine Tore: Der Mannheimer Maimarkt ist wieder da und so groß wie vor der Corona-Pandemie. Was die Menschen am ersten Tag erlebt haben im Video anschauen

Gibt es bald eine Manga-Bell-Straße in Mannheim-Rheinau-Süd?: Wie sollen die historisch belasteten Straßen in Rheinau-Süd nach ihrer Umbenennung heißen? Der Arbeitskreis Kolonialgeschichte Mannheim hat jetzt für einen Vorschlag geworben: Rudolf Duala Manga Bell

Waldhof-Stürmer Sohm würde gerne bleiben: Nach dem 4:1-Sieg gegen den Halleschen FC äußert sich Waldhof-Angreifer Pascal Sohm zu seinen Zukunftsplänen. Der 31-Jährige deutet seine Bereitschaft an, den auslaufenden Vertrag zu verlängern

Rathaus in Mannheim-Seckenheim: Ist es hier zu schmutzig?: Probleme mit der Beleuchtung, Graffiti an den Wänden und ganz viel Müll. Die Klagen über der Zustand des Rathauses in Mannheim-Seckenheim nehmen zu

Deng Xiaomei überschreitet Grenzen - und darf trotzdem auf der Mannheimer Buga spielen: Das International Ensemble der chinesischen Erhu-Spielerin erweitert auf dem neuen Album „Crossing Boundaries“ sein Stilspektrum erneut

